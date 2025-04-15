И вкусен, и несложен: как приготовить гусятину

По завершении Великого поста, с Пасхи до Святой Троицы, семь недель длится весенний мясоед. Старейшая «кулинарная книга», являющаяся неотъемлемой частью всем известного «Домостроя», на этот период православным людям предписывает: «С велика дни в мясоед в стол ествы подают: лебеди, потрох лебяжий, жаравли, чапли, утки, тетереви, рябки, почки заячьи верченые, куры росолные, пупки, шейки, печенцы куречьи, баранина росолная, баранина печеная, ухи курочьи, каши путные, солонина, полотки, языки, лососина, зайцы в сковородках, зайцы росолные с молоки, куры верченые, черевца, пупки, печенцы куречьи, жаворонки, потрошек бараней, сандрик, свинина, ветчина.