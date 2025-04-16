Пляжи ОАЭ закрыты из-за разлившегося мазута: туристы задыхаются от зловония

С бедой Анапы столкнулись на пляжах ОАЭ. Из-за утечки нефти произошло загрязнение береговой линии.Инцидент с утечкой нефтепродуктов на побережье АОЭ произошел в порту неподалёку от туристических пляжей эмирата Фуджейра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии