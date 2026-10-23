Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие, 23 октября 2026 года © Юрий Кочетков/РИА Новости Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270.
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