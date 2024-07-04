Яхта стоимостью в сто миллионов евро сгорела еще до того, как была спущена на воду

75-метровая роскошная яхта Honolulu стоимостью 100 миллионов евро, которая должна была быть сдана в декабре, сгорела дотла после пожара на верфи Lürssen-Kröger, расположенной в Рендсбурге, в немецком ланде Шлезвиг-Гольштейн.