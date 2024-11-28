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Царьград

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На кладбищах США растёт число свежих могил наёмников: Многие воевали в составе ВСУ

На кладбищах США растёт число свежих могил наёмников: Многие воевали в составе ВСУ

На кладбищах в США можно увидеть немало свежих могил наёмников. Многие из них погибли далеко, за океаном, на территории проведения специальной военной операции.

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