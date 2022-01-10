smi.media

341 подписчик

Вместо обязательной вакцинации нужен рамочный закон — немецкий юрист

Вместо обязательной вакцинации нужен рамочный закон — немецкий юрист

Превентивная обязательная вакцинация против будущих штаммов коронавируса является проблематичной с точки зрения Конституции, заявил эксперт по государственному праву профессор университета Аугсбурга Йозеф Линднер 10 января немецкой газете Die Welt.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх