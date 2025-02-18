В МИД Китая высказались об отправке миротворцев на Украину

Китай придерживается беспристрастной позиции по вопросу конфликта на Украине. Таким образом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал возможность отправки китайских миротворцев на территорию республики, передает РИА Новости.
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