Голографический 3D-принтер создает сложные формы за считанные секунды

Несколько лет назад команда специалистов из Университета Юты разработала технологию, которая позволяла за 20 секунд печатать массивы микротрубок диаметром от 6 мкм.
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