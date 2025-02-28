С 4 по 11 марта в Diablo 4 пройдет событие “Марш гоблинов” Разработчики Diablo 4 сообщ...

С 4 по 11 марта в Diablo 4 пройдет событие “Марш гоблинов”Разработчики Diablo 4 сообщили, что с 4 по 11 марта в игре пройдет обновленное событие “Марш гоблинов” с новыми видами Алчных гоблинов и системой репутации, развитие которой станет приносить награды вроде Ослепительных искр.