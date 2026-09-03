В России можно проголосовать за мобильный интернет в своей деревне. Подключат в 2027 году

Для населённых пунктов до 1000 человек, Москва и Санкт-Петербург не участвуют В России стартовало голосование, в рамках которого граждане смогут выбрать населённые пункты, в которых в 2027 году появится мобильный интернет.
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