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Бизнес журнал. Урал

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Суд оставил в силе решение о списании более 850 млн рублей долгов перед Струковым

Суд оставил в силе решение о списании более 850 млн рублей долгов перед Струковым

Суд признал займы Константина Струкова вкладами в имущество компаний, ранее ему принадлежавших, в результате списано более 850 млн рублей задолженности.

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