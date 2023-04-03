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Баранец: размещение ядерного арсенала в Белоруссии поставит крест на военных амбициях Польши

Баранец: размещение ядерного арсенала в Белоруссии поставит крест на военных амбициях Польши

wikipedia.org | Svklimkin/CC BY-SA 4.0 Стремление создать самую сильную армию в Европе — далеко не единственная цель, которую преследует Польша, но Россия нарушит ее планы за счет размещения ядерного вооружения в Белоруссии, заявил обозреватель «КП» Виктор Баранец.

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