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Названы самые востребованные кроссоверы и внедорожники в Петербурге

Больше всего автомобилей с пробегом сегмента SUV было продано в Москве и Подмосковье. Продажа подержанных кроссоверов и внедорожников в Петербурге и Ленобласти за год выросла на четверть (26,2%), а их цена увеличилась на 7,9% до 1,5 млн рублей.

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