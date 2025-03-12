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В Орле выезд из Болховского микрорайона остался без ливнёвок из-за «тесноты»

В Орле выезд из Болховского микрорайона остался без ливнёвок из-за «тесноты»

Орловцы обратились к власти с просьбой объяснить, почему при ремонте выезда из разрастающегося микроарйона Болховский не оборудовали ливнёвую канализацию, а также не предусмотрели подъём тротуара над проезжей частью.

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