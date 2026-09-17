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Яркие представления. Чем в новом сезоне удивит Музыкальный театр

Яркие представления. Чем в новом сезоне удивит Музыкальный театр

На сцене встретятся солисты, артисты хора и балета и оркестр театра 17 сентября в Музыкальном театре Алтая пройдет концерт-открытие 67-го театрального сезона.

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