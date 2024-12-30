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Епанчинцев о 4:3 с «Амуром»: «Хорошая командная работа, сыграли единым кулачком, хорошо оборонялись. Эта победа – для болельщиков, близких. Всех с наступающим»

«Была хорошая командная работа, сыграли единым кулачком. Хорошо оборонялись, понимали, что соперник намного свежее нас, у них было больше времени подготовиться к матчу с нами.

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