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Орловские новости

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На УИК №119 в Орле коммунисты обошли единороссов

На УИК №119 в Орле коммунисты обошли единороссов

УИК № 119, имеющий репутацию молодёжного и расположенный в ОГИК, даёт необычные результаты выборов. Как стало известно «Орловским новостям», Почтарёв там «наступает на пятки» Бирюкову, а коммунисты побеждают единороссов.

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