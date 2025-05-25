СК: подозреваемый в стрельбе около ж/д вокзала в Россоши задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, где пострадал один человек, передаёт СУ СК России по региону.
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