Украина передала США новый список необходимого вооружения, вертолётов и самолётов

Информационное агентство Reuters сообщило, что власти Украины попросили Вашингтон предоставить перечень новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130.