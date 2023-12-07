Украина передала США новый список необходимого вооружения, вертолётов и самолётов

Информационное агентство Reuters сообщило, что власти Украины попросили Вашингтон предоставить перечень новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии