Синоптик пообещал похолодание жителям Центральной России в эти выходные

Начало летнего сезона окажется свежее, чем завершение весеннего. Это обусловлено тем, что последняя неделя весны отличалась аномальной жарой, когда температура превышала средние значения на 7 градусов, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии