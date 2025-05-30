Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Карпова
    Жаль что не в этого говнюка"Искандер" ударил...
  • Анфиса Иванова
    Да не ее, а тех, кто ее пригласил и продолжает ее пиарить!!!  Ради кучи баксов за такой пиар и ее возможные выступлен...Она может приехат...
  • Валентин Воробьев
    Ну ну!... Тогда придется закидать ее гнилыми помидорами и тухлыми яйцами🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️Она может приехат...

Синоптик пообещал похолодание жителям Центральной России в эти выходные

Синоптик пообещал похолодание жителям Центральной России в эти выходные

Начало летнего сезона окажется свежее, чем завершение весеннего. Это обусловлено тем, что последняя неделя весны отличалась аномальной жарой, когда температура превышала средние значения на 7 градусов, пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх