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Россия осталась в лидерах по поставкам СПГ в Испанию

Россия осталась в лидерах по поставкам СПГ в Испанию По итогам второго месяца года, и последнего – зимы, Россия вошла в тройку лидеров среди поставщиков СПГ в Испанию.

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