Audio-Technica представила беспроводные наушники, которые зловеще дышат или пищат — они посвящены «Звёздным войнам»На фоне предстоящего фестиваля Star Wars Celebration в Японии, который будет проходить с 18 по 20 апреля, компания Audio-Technica представила лимитированную серию беспроводных наушников ATH-CKS50TW2.