100 петабайт данных NASA спасли от забвения и отдали ИИ: швейцарский суперкомпьютер получил архив климата Земли

ETH Zurich перенесла около 6 млрд файлов на суперкомпьютер Alps, чтобы обучать модели погоды и сохранить многолетние наблюдения за атмосферой, океанами и ледникамиИсследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) скопировали около 100 петабайт открытых данных NASA и передали в швейцарский суперкомпьютерный центр CSCS в Лугано.
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