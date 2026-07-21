iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

100 петабайт данных NASA спасли от забвения и отдали ИИ: швейцарский суперкомпьютер получил архив климата Земли

100 петабайт данных NASA спасли от забвения и отдали ИИ: швейцарский суперкомпьютер получил архив климата Земли

ETH Zurich перенесла около 6 млрд файлов на суперкомпьютер Alps, чтобы обучать модели погоды и сохранить многолетние наблюдения за атмосферой, океанами и ледникамиИсследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) скопировали около 100 петабайт открытых данных NASA и передали в швейцарский суперкомпьютерный центр CSCS в Лугано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии