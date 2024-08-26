Как выполнили поручение акима Мангистау об установке лестниц для выхода из моря на камнях в Актау

В июне текущего года на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурдаулета Килыбая обсуждены вопросы безопасности во время летнего купального сезона, во время которого он поручил установить лестницы для выхода из моря.
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