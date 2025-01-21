Как устроен непростой египетский учёт электроэнергии

В Египте возможно самая сложная в мире система учёта электроэнергии. Счётчик работает по предоплате с помощью карточек, стоимость электричества зависит от месячного потребления и имеет семь градаций, причём при пересечении двух лимитов, происходит полный перерасчёт стоимости "задним числом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии