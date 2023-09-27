Финляндия готова закрыть еще одно российское консульство

В Финляндии прекратят работу еще одного российского консульства. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, гражданская инициатива о закрытии российской дипмиссии на Аландских островах поступит в парламент Финляндии после того, как набрала необходимый минимум подписей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии