— Белые я покупала, синие тут я уже натырила. — А-а-а-а, вы тырите сейчас? Раскрыта тайна загадочного исчезновения декоративных камушков возле новой детской площадки на Пушкина в Донецке.
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— Белые я покупала, синие тут я уже натырила. — А-а-а-а, вы тырите сейчас? Раскрыта тайна загадочного исчезновения декоративных камушков возле новой детской площадки на Пушкина в Донецке.
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