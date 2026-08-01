СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 619 подписчиков

Пашинян пошел по шпалам: за право инвестировать в Армению РФ должна еще и платить

Пашинян пошел по шпалам: за право инвестировать в Армению РФ должна еще и платить

Ереван требует с РЖД $2 млрд в год за аренду своей железной дороги Премьер Армении Никол Пашинян намерен «по-дружески» потребовать с РФ $2 млрд в год за эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
вот такие они , &quot;союзнички&quot; --побирушки ..
Ответить
1 м.
Александр Глущенко
👋👋
Ответить
1 м.
Александр Глущенко
АХА-ХА-ХА 🤣🤣🤣🤣
Ответить
1 м.