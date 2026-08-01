Пашинян пошел по шпалам: за право инвестировать в Армению РФ должна еще и платить

Ереван требует с РЖД $2 млрд в год за аренду своей железной дороги Премьер Армении Никол Пашинян намерен «по-дружески» потребовать с РФ $2 млрд в год за эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры республики.
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