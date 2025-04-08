Василевский – 1-я звезда матча с «Рейнджерс»: 38 сэйвов из 39. У вратаря «Тампы» 4 победы в 5 последних играх

Вратарь «Тампы» отразил 38 бросков из 39 в этой игре, одержав 4 победы в 5 последних матчах. Всего в 60 играх текущего чемпионата НХЛ у россиянина 37 побед при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,14.