Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Нэшвилл»

«Каролина» на выезде забросила пять шайб а ворота «Нэшвилла». В ночь на 28 декабря в Нэшвилле (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нэшвилл Предаторз»‘ принимал «Каролину Харрикейнз».