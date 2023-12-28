Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Нэшвилл»

«Каролина» на выезде забросила пять шайб а ворота «Нэшвилла». В ночь на 28 декабря в Нэшвилле (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нэшвилл Предаторз»‘ принимал «Каролину Харрикейнз».
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