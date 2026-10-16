В Соединенных Штатах очередной инцидент с применением огнестрельного оружия и жертвами. Подобное в США происходит регулярно, всякий раз вызывая дискуссию по поводу необходимости ужесточения контроля за продажей огнестрелов.
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