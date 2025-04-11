Сердюковщина перекинулась с российской армии на российскую авиацию – космонавт Савицкая бьёт тревогу

Политнавигатор Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, неоднократно подвергавшийся критике в ходе СВО за свои действия по «оптимизации» российской армии, сейчас занимается тем же самым на должности председателя Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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