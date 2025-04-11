Сердюковщина перекинулась с российской армии на российскую авиацию – космонавт Савицкая бьёт тревогу

А кто его поставил на эту должность вместо тюрьмы!

Почему он до сих пор при должностях. Ворюга.

Вячеслав Денисов

Кто у нас самый главный в государстве? Вот у него есть набор «своих», которых он не сдаёт. Сам это заявил!