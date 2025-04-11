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Сердюковщина перекинулась с российской армии на российскую авиацию – космонавт Савицкая бьёт тревогу

Сердюковщина перекинулась с российской армии на российскую авиацию – космонавт Савицкая бьёт тревогу

Политнавигатор Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, неоднократно подвергавшийся критике в ходе СВО за свои действия по «оптимизации» российской армии, сейчас занимается тем же самым на должности председателя Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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Комментарии
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александр лаптанович
А кто его поставил на эту должность вместо тюрьмы!
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17 час.
Елена Рудых
Почему он до сих пор при должностях. Ворюга.
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17 час.
Вячеслав Денисов
Кто у нас самый главный в государстве? Вот у него есть набор «своих», которых он не сдаёт. Сам это заявил!
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16 час.
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