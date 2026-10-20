Арсен Маркарян сшил себе робу в колонии: на «Белого Медведя» не нашлось размера.Блогеру Арсену Маркаряну пришлось освоить швейное ремесло в колонии общего режима — робу нужного размера для него не нашлось, и он сшил её сам из двух комплектов.