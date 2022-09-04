Закон и Порядок

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  • alik3456 Джексон
    Им главное ,задницу отогретьВсе пропало
  • vasyn
    Конечно герой — слегка так пальчиком погрозил,а встретил бы вас сраных комментаторов — разворотил бы дупло!В Италии русский ...
  • Игорь Иванович
    Конечно респект, на курорте вместо окопа с бабьем бендеровским поругался, герой)))В Италии русский ...

ПРОНЬКО ПОКАЗАЛ КАДРЫ, ПОПАВШИЕ ПОД ЗАПРЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ

ПРОНЬКО ПОКАЗАЛ КАДРЫ, ПОПАВШИЕ ПОД ЗАПРЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ

ФОТО: PAUL HENNESSY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО Если анализировать западные медиа и слова тамошних политиков, то складывается впечатление, что они не просто боятся показывать своим зрителям и гражданам русскую позицию.

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