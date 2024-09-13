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«Похож на Путина» – в Киеве набросились на Эрдогана за торговлю с Россией

«Похож на Путина» – в Киеве набросились на Эрдогана за торговлю с Россией

Продолжение торговли с Россией делает турецкого президента Реджепа Эрдогана авторитарным диктатором, пытающимся усидеть на нескольких стульях.

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