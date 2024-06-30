Страна и люди
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Страна и люди

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Кто может убедить «стареющего боксера» Байдена выйти из гонки

Кто может убедить «стареющего боксера» Байдена выйти из гонки

FT: только первая леди может убедить «стареющего боксера» Байдена выйти из гонки После поражения Байдена в дебатах с Трампов в демпартии предпринимают попытки убедить президента сняться с гонки, однако только первая леди может реально повлиять на это решение, рассказали источники FT и NBC NewsДжо и Джилл Байдены (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters) В течении нескольких дней, прошедших после дебатов действующего президента Джо Байдена и кандидата в президенты Дональда Трампа, демократы пытались придумать, как убедить Байдена отказаться от президентской гонки в пользу иного кандидата, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в партии.

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Комментарии
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Eduard
Его &quot;Папа Карло&quot; вернее Барака Обама кукловод!
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