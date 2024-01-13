Новый, 2024 год стартовал ударными темпами: к двум уже горящим точкам добавляется третья и активно обсуждается четвертая.
Для англосаксов настало время расплаты
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Они хотели подзароботать? Ну так чтобы только им? А тут их как начали зеркалить. И зеркалят и зеркалят им это не сруки.
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1 д.
Геннадий Бережнов
За все рано или поздно приходится платить, однако кто первый даст им в ухо? Таких нет. А расплата она возможна, когда разгорится пламя третьей Мировой. А пока период тления и никто не хочет рисковать. Возможна и экономическая расплата, но это длительный срок по времени.
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1 д.
Литов Олег
Дать Йемену батарею С-300 в лизинг.
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17 час.
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