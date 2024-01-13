Для англосаксов настало время расплаты

Они хотели подзароботать? Ну так чтобы только им? А тут их как начали зеркалить. И зеркалят и зеркалят им это не сруки.

Геннадий Бережнов

За все рано или поздно приходится платить, однако кто первый даст им в ухо? Таких нет. А расплата она возможна, когда разгорится пламя третьей Мировой. А пока период тления и никто не хочет рисковать. Возможна и экономическая расплата, но это длительный срок по времени.