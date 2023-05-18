ВК Пресс

223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИгорьОвчаренко
    Надо было уничтожать ещё в прошлом году,. Начать надо было с входных ворот и со станций переобувания вагонов ,а не го...Русская разведка ...
  • лина любимцева
    Я ничего не слышала о том, чтобы Агутин и Варум выступали против СВО... Оговор?Выступление Варум...
  • лина любимцева
    Умелые ребята попались...сбили!!! МОЛОДЦЫ!!Наши ПВО отлично ...

Регионы на востоке РФ должны стать центрами развития востоковедения

Регионы на востоке РФ должны стать центрами развития востоковедения

По его словам, при разработке программы обозначено три цели. Первая цель – это консолидация усилий научных институтов, университетов и органов публичной власти и бизнеса для повышения качества образования и научных исследований в данной области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх