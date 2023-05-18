Регионы на востоке РФ должны стать центрами развития востоковедения

По его словам, при разработке программы обозначено три цели. Первая цель – это консолидация усилий научных институтов, университетов и органов публичной власти и бизнеса для повышения качества образования и научных исследований в данной области.
По его словам, при разработке программы обозначено три цели. Первая цель – это консолидация усилий научных институтов, университетов и органов публичной власти и бизнеса для повышения качества образования и научных исследований в данной области.
Свежие комментарии