Министр иностранных дел Белоруссии заявил о поддержке решений ОДКБ

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Белоруссия, являясь самым горячим сторонником Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поддержит все решения, которые будут выноситься на обсуждение.
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