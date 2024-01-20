На рынке нефти без перемен

Котировки основных сортов нефти остались практически без изменений, по итогам недели. Это тревожный звонок для нефтедобытчиков из ОПЕК, прилагающих значительные усилия по поддержанию котировок на высоком уровне.
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