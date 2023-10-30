Почти сто дворов благоустроили в САО на средства от парковки

В Северном округе с начала 2023 года на средства, полученные от платных парковок благоустроили 95 дворов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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