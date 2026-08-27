Министр Ван И призвал США и Китай устранить помехи для контактов

Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил с американским послом Дэвидом Пердью необходимость устранения помех и преодоления препятствий для контактов на высоком уровне, чтобы реализовать договоренности лидеров США и Китая, акцентируя внимание на позитивной повестке.
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