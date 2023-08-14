Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Это замечательная присказка сработала в международных отношениях еще раз.
И вновь удар в спину: Азербайджан поступил некрасиво и в открытую пошел против России — вот, к чему приводит дружба с Эрдоганом
Комментарии
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Андрей
пора из России азербайджанцам двигать в Баку.А то они здесь, у нас, влезли уже везде и ведут себя хреново.
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14 час.
Александр Рожков
Вешняя политика ельцинистов показала свою полную несостоятельность и ущербность. Главное в этой политике было не допустить к власти в постсоветских республиках просоветские, левые силы, которые одновременно, как правило, были и пророссийскими. На это не жалели сил и средств, отрывая от российского народа в самые жуткие 90 – е годы. Сотни миллиардов вбухнули в украинские режимы. А что, в другие режимы не вкладывали? За это время там взрастил Запад элиты, чуждые России. Эти «многоходовки» нам и аукаются теперь. Но это только цветочки. А ягодки то еще впереди….
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7 час.
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