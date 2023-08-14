И вновь удар в спину: Азербайджан поступил некрасиво и в открытую пошел против России — вот, к чему приводит дружба с Эрдоганом

пора из России азербайджанцам двигать в Баку.А то они здесь, у нас, влезли уже везде и ведут себя хреново.

Александр Рожков

Вешняя политика ельцинистов показала свою полную несостоятельность и ущербность. Главное в этой политике было не допустить к власти в постсоветских республиках просоветские, левые силы, которые одновременно, как правило, были и пророссийскими. На это не жалели сил и средств, отрывая от российского народа в самые жуткие 90 – е годы. Сотни миллиардов вбухнули в украинские режимы. А что, в другие режимы не вкладывали? За это время там взрастил Запад элиты, чуждые России. Эти «многоходовки» нам и аукаются теперь. Но это только цветочки. А ягодки то еще впереди….