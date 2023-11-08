Транзитные поставки газа в Узбекистан затронуты в договоре Казахстана с «Газпромом» Наталья МарковаНовое соглашение о стратегическом сотрудничестве России и Казахстана вызвало интерес в связи с вопросами, касающимися транзитных поставок газа в Узбекистан.
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