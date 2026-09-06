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Microsoft введёт временные лимиты на облачный гейминг Xbox для подписчиков Game Pass

Microsoft введёт временные лимиты на облачный гейминг Xbox для подписчиков Game Pass

Microsoft объявила об изменении условий облачного гейминга Xbox. Вместо неограниченного стриминга подписчики сервиса получат фиксированное количество часов, которое будет зависеть от уровня подписки Game Pass.

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