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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о последних обменах: «Те, кто всю жизнь в одной команде, скорее исключение из правил. У меня еще год контракта с «Каролиной», постараюсь хорошо его провести»

– Вы очень долго – восемь лет – отыграли в «Вашингтоне», но за последние полтора года дважды меняли клубы.

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