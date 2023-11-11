Рязанскую область 11 ноября накроет густой туман

Туман прогнозируют достаточно плотный, видимость в некоторых местах может не превышать 200 метров. Это важно учитывать водителям - следует выбирать безопасную скорость и помнить о других участниках дорожного движения.
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