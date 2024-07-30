Российские теннисисты Медведев и Сафиуллин снялись с Олимпийских игр в парном разряде

На Олимпийских играх в Париже российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин завершили выступление в мужском парном разряде, уступив немецким дуэтам Кевину Кравицу и Тиму Путцу со счетом 6:4, 6:4.
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