Прогноз погоды в Крыму на субботу. • Симферополь: +24°, дождь• Севастополь: +24°, пасмурно• Ялта: +21°, дождь• Алушта: +21°, дождь• Евпатория: +23°, пасмурно• Саки: +24°, пасмурно• Бахчисарай: +23°, дождь• Джанкой: +25°, дождь• Судак: +22°, дождь• Феодосия: +22°, пасмурноЧитать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии