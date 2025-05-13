Stow рвёт страницы, Pick теряется в товарах — Amazon признала, что складски...

Stow рвёт страницы, Pick теряется в товарах — Amazon признала, что складские роботы уступают людямКомпания Amazon провела полномасштабное исследование работы складских роботов Stow и Pick, которое показало, что с выполнением задач по подбору и укладке товаров они справляются, хотя и не всегда успешно, но при этом всё же уступают людям.